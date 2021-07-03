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Эпидемия коронавируса - вакцинация медиков в Тбилисской инфекционной больнице. Марина Эзугбая

С регистрацией на массовую вакцинацию от коронавируса в Грузии возникли проблемы

© Sputnik / STRINGER
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210703/252200555/S--registratsiey-na-massovuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-v-Gruzii-voznikli-problemy.html

Помимо проблем с регистрацией, не обновляется также ежедневная статистика по числу новых случаев коронавируса в стране

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Тысячи граждан, желающих пройти курс прививок от коронавируса, не могут пройти регистрацию из-за технических проблем с сайтом.

В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику.

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
Грузия готовится к массовой вакцинации

В 12 часов дня в стране должна была начаться регистрация на прививку вакциной Sinopharm, однако сайт оказался недоступен. В Национальном центре контроля заболеваний пока не комментируют, что стало причиной возникновения проблем.

Миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac уже доставлены в Грузию. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз Sinopharm и Sinovac. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20-25 тысяч человек.

В июле в Грузию поступит также и вакцина Pfizer. Таким образом, Грузия до конца года получит до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. К этому времени в стране прививки сделали 266 161 человек, из них двойную дозу – 104 196 граждан.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (135)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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