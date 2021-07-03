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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1026

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (495)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210703/252201216/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1026.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписан 381 пациент

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 026. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 369 048 случаев заражения.

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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 381 человек, с начала пандемии вылечились 353 612 пациентов. Скончались 5 347.

За сутки сделано 33 002 теста, из которых 15 024 на антиген и 17 978 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 3,11%, за последние 14 дней – 2,79%, за последние семь дней – 3,28%.

Прививки сделали 267 727 человек, в том числе за последние сутки – 1 442.

В карантине в данное время находятся 84 человека, в стационарах – 2 907, в ковид-гостиницах – 747.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (495)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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