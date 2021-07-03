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Пляж в Батуми адаптировали для лиц с ОВЗ

Пляж в Батуми адаптировали для лиц с ОВЗ

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210703/252201429/Plyazh-v-Batumi-adaptirovali-dlya-lits-s-OVZ.html

На пляже также будет дежурить специально обученный персонал, который будет помогать лицам с ОВЗ

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. В черноморском курортном городе Батуми открылся пляж, адаптированный для лиц с ОВЗ, говорится в сообщении на странице городской мэрии в соцсети Facebook.

По данным мэрии, новый пляж находится у улицы Грибоедова. Специально для лиц с ОВЗ на пляже обустроены специальные дорожки, душевые и кабинки для переодевания.

Кроме того, на пляже будут специальные коляски для плавания, пользование которыми будет бесплатным.

На пляже также будет дежурить специально обученный персонал, который будет помогать лицам с ОВЗ.

Мэрия Батуми утверждает, что подобные пляжи появятся и в других точках города.

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Теги:
Лица с ОВЗ, Батуми

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