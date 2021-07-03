Патриархия Грузии собирает акцию против "Марша солидарности" защитников ЛГБТ

В своем новом заявлении патриархия отмечает, целью марша является "пропаганда извращенного образа жизни, которая вредит сознанию будущих поколений"

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Патриархия Грузии в день проведения "Марша солидарности", направленного в защиту прав ЛГБТ, 5 июля планирует собрать противников марша у храма Кашвети в Тбилиси, говорится в заявлении патриархии.

НПО "Тбилиси прайд" собирается 5 июля устроить марш солидарности представителем ЛГБТ. Марш стартует от территории у станции метро "Руставели", однако куда он направится, организаторы пока не уточняют.

Патриархия несколько дней назад открыто выступила против "Марша солидарности" заявив, что "он не защищает права ЛГБТ сообщества, а способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей".

Теперь Патриархия Грузии призывает верующих собраться у храма Кашвети в километре от места, откуда пойдет Марш солидарности.

"Мы проведем службу во славу Божьей матери и покажем миру, что мы защищаем свою честь и для нас неприемлема попытка навязать нам вымирание", – говорится в заявлении Патриархии Грузии.

При этом Патриархия Грузии призывает верующих прийти на мирную акцию протеста и "не реагировать на целенаправленные провокации силовой конфронтации".

В своем новом заявлении патриархия отмечает, целью марша является "пропаганда извращенного образа жизни, которая вредит сознанию будущих поколений".

Грузинская православная церковь также назвала "неприемлемой" поддержку "Марша солидарности" западных посольств, назвав ее "вмешательством в общественную и духовную жизнь" и "превышением полномочий".

Выступают против мероприятий и консервативные радикальные организации, которые требуют их запретить, в противном случае они собираются своими силами сорвать мероприятие.

Между тем неделя в защиту ЛГБТ получила широкую поддержку со стороны международного сообщества. Также мероприятия поддержали часть оппозиционных партий, правозащитные организации и президент Грузии.

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