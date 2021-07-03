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Шахта

Забастовка шахтеров в Ткибули: компания ответила работникам

© CC0 / b3tarev3 / Tubs n tunnel
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210703/252201652/Zabastovka-shakhterov-v-Tkibuli-kompaniya-otvetila-rabotnikam.html

В компании напомнили о существующей системе бонусов для работников, однако те, в свою очередь, заявили, что эта система несправедлива

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Форма требований бастующих шахтеров неприемлема, что касается увеличения зарплат, для шахтеров есть система бонусов, заявил председатель совета директоров горнодобывающей компании "Сакнахшири" Михаил Соцкий после встречи с работниками шахты.

Работники шахты имени Миндели в Ткибули в субботу объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари.

Шахта в Ткибули, где произошел обвал
© Sputnik / STRINGER
Шахтеры в Ткибули объявили забастовку

"Для правления и его членов неприемлемы не требования, а форма выражения этих требований, так как для нас приемлемо решение любого спорного вопроса за столом переговоров", – сказал Соцкий.

Он также подчеркнул, что на шахте действует система бонусов, которая позволяет шахтерам получать надбавку более 300 лари.

"При безупречном выполнении всех требований бонусы будут более 300 лари. Повышение не может касаться людей, которые отказываются выполнять работу и нарушают правила техники безопасности. Те, кто безупречно выполняет предусмотренную трудовым договором работу, получают премии и бонусы", – добавил председатель совета директоров.

Для самих бастующих система бонусов неприемлема. Как они заявили журналистам, эта система несправедлива.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.

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