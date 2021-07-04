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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Сайт для регистрации на вакцинацию в Грузии заработал после кибератаки

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (499)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210704/252206095/Sayt-dlya-registratsii-na-vaktsinatsiyu-v-Gruzii-zarabotal-posle-kiberataki.html

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. После массированной кибератаки сайт для регистрации на вакцинацию в Грузии удалось запустить в воскресенье утром.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван и начался с опозданием на сутки.

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© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Минздрав Грузии: на сайт для регистрации на вакцинацию совершена кибератака

Как сообщают в Минздраве, к решению проблемы с первых же минут были привлечены специалисты соответствующих ведомств.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
Грузия готовится к массовой вакцинации

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (499)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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