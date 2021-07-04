Регистрация на вакцинацию от коронавируса в Грузии еще не работает

Специалисты продолжают устранять последствия кибератаки, и когда начнется регистрация, пока неизвестно

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Регистрация на сайте для записи на вакцинацию против коронавируса все еще не доступна.

На горячей линии Минздрава Грузии заявили, что пока неизвестно, когда начнется регистрация. Специалисты продолжают устранять последствия кибератаки.

"На самом деле сайт пока не заработал. Специалисты устранили лишь часть проблемы. Вы видите сайт в обычном его состоянии, но не можете пройти регистрацию. То есть он не работает. Когда начнется регистрация, пока не знаем", - сообщили на горячей линии Sputnik Грузия.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac , сайт Минздрава подвергся кибератаке. Из-за чего процесс регистрации был сорван и начался с опозданием на сутки.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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