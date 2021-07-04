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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Регистрация на вакцинацию от коронавируса в Грузии еще не работает

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (498)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210704/252206156/Registratsiya-na-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-v-Gruzii-esche-ne-rabotaet.html

Специалисты продолжают устранять последствия кибератаки, и когда начнется регистрация, пока неизвестно

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Регистрация на сайте для записи на вакцинацию против коронавируса все еще не доступна.

На горячей линии Минздрава Грузии заявили, что пока неизвестно, когда начнется регистрация. Специалисты продолжают устранять последствия кибератаки.

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© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Минздрав Грузии: на сайт для регистрации на вакцинацию совершена кибератака

"На самом деле сайт пока не заработал. Специалисты устранили лишь часть проблемы. Вы видите сайт в обычном его состоянии, но не можете пройти регистрацию. То есть он не работает. Когда начнется регистрация, пока не знаем", - сообщили на горячей линии Sputnik Грузия.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac , сайт Минздрава подвергся кибератаке. Из-за чего процесс регистрации был сорван и начался с опозданием на сутки.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (498)
Теги:
Кибератаки, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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