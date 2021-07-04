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Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния

Когда начнется массовая вакцинация населения Грузии - ответ Минздрава

photo: Nuclear Power Plants / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (500)
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После кибератаки на сайт регистрации на вакцинацию в Минздраве страны разработали альтернативные варианты для записи на получение препарата

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Последствия кибератаки на сайт Минздрава Грузии для регистрации на вакцинацию против коронавируса все еще устраняются, как только работы будут завершены, население тотчас проинформируют об этом, рассказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Сайт для регистрации на вакцинацию в Грузии заработал после кибератаки

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы.

Как подчеркнула Габуния, сайт будет не единственным способом регистрации на вакцинацию.

По ее словам, в 150 учреждениях, участвующих в программе вакцинации, в ближайшие два дня откроются колл-центры, при помощи которых граждане смогут забронировать визит.

"Техническая команда работает 24 часа в сутки. Некоторые недостатки были исправлены, однако пока не все проблемы устранены, поэтому работы продолжаются, и как только восстановительные работы будут завершены, население немедленно получит информацию", - сказала Габуния.

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© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Минздрав Грузии: на сайт для регистрации на вакцинацию совершена кибератака

По словам замминистра, повреждения оказались более сложными, чем предполагалось изначально, и говорить о точной дате начала массовой вакцинации пока рано.

"Нам придется дождаться запуска сайта, а затем мы предоставим вам дополнительную информацию о том, начнется ли массовая иммунизация завтра", - сказала Габуния.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
© Sputnik / Goga Vardzieli
Грузия готовится к массовой вакцинации

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (500)
Теги:
Министерство здравоохранения Грузии, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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