Когда начнется массовая вакцинация населения Грузии - ответ Минздрава

После кибератаки на сайт регистрации на вакцинацию в Минздраве страны разработали альтернативные варианты для записи на получение препарата

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Последствия кибератаки на сайт Минздрава Грузии для регистрации на вакцинацию против коронавируса все еще устраняются, как только работы будут завершены, население тотчас проинформируют об этом, рассказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы.

Как подчеркнула Габуния, сайт будет не единственным способом регистрации на вакцинацию.

По ее словам, в 150 учреждениях, участвующих в программе вакцинации, в ближайшие два дня откроются колл-центры, при помощи которых граждане смогут забронировать визит.

"Техническая команда работает 24 часа в сутки. Некоторые недостатки были исправлены, однако пока не все проблемы устранены, поэтому работы продолжаются, и как только восстановительные работы будут завершены, население немедленно получит информацию", - сказала Габуния.

По словам замминистра, повреждения оказались более сложными, чем предполагалось изначально, и говорить о точной дате начала массовой вакцинации пока рано.

"Нам придется дождаться запуска сайта, а затем мы предоставим вам дополнительную информацию о том, начнется ли массовая иммунизация завтра", - сказала Габуния.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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