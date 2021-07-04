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Ткибули - люди у входа в шахту Миндели, где погибли шахтеры

Забастовка шахтеров в Ткибули продолжается - сторонам не удалось договориться

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Шахтеры требуют повышения заработной платы на 300 лари (95 долларов) и выступают против бонусной системы

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Встреча работников шахты Миндели в Ткибули (регион Имерети) с руководством горнодобывающей компании "Сакнахшири" завершилась без результатов.

Работники шахты в субботу, 3 июля, объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари (чуть боьше 95 долларов) и выступают против бонусной системы, по которой надбавка к зарплате, по их словам, не превышает 30-40 лари. В свою очередь, в компании "Сакнахшири" заявляют, что форма требований бастующих шахтеров неприемлема. Им не собираются увеличивать зарплату, так как для шахтеров уже разработана система бонусов.

Шахта
© CC0 / b3tarev3 / Tubs n tunnel
Забастовка шахтеров в Ткибули: компания ответила работникам

По словам шахтеров, их зарплата колеблется от 580 до 640 лари (от 183 до 202 долларов).

"Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили. Мы ничего не можем делать на эти бонусы. 30 лари не считаются бонусом. Мы просим нашего мажоритария, местные власти поддержать нас", - заявил один из шахтеров в эфире телеканала Formula.

"У меня зарплата 640 лари, и я спускаюсь на 400 метров вглубь земли. У нас есть семьи, которые нужно содержать. Что нам делать?" - говорит один из шахтеров.

В Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.

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Теги:
Шахтеры, Ткибули, Забастовка, Грузия

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