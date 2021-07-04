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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

Регистрацию на вакцинацию в Грузии сегодня прошли 14 тысяч человек

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210704/252208834/Registratsiyu-na-vaktsinatsiyu-v-Gruziyu-segodnya-proshli-14-tysyach-chelovek.html

Накануне желающие записаться на вакцинацию не смогли пройти регистрацию из-за кибератаки на сайт Минздрава

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Более 14 тысяч человек прошли регистрацию на сайте электронного бронирования на вакцинацию, несмотря на временную неисправность системы, сообщают в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии.

"Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья призывает граждан своевременно заботиться о бронировании вакцинации против COVID-19 в желаемом ими медицинском учреждении", - говорится в распространенном заявлении.

Эпидемия коронавируса - начало вакцинации в Тбилисской инфекционной больнице.
© Sputnik / STRINGER
Врач призывает не ждать Pfizer, а вакцинироваться китайскими препаратами

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы. Во второй половине дня граждане уже смогли пройти регистрацию.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
photo: Nuclear Power Plants / FB
Когда начнется массовая вакцинация населения Грузии - ответ Минздрава

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (502)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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