Регистрацию на вакцинацию в Грузии сегодня прошли 14 тысяч человек

Накануне желающие записаться на вакцинацию не смогли пройти регистрацию из-за кибератаки на сайт Минздрава

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Более 14 тысяч человек прошли регистрацию на сайте электронного бронирования на вакцинацию, несмотря на временную неисправность системы, сообщают в Национальном центре по контролю заболеваний Грузии.

"Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья призывает граждан своевременно заботиться о бронировании вакцинации против COVID-19 в желаемом ими медицинском учреждении", - говорится в распространенном заявлении.

Накануне желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. К 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы. Во второй половине дня граждане уже смогли пройти регистрацию.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - "незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц Грузия дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20 – 25 тысяч человек.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.