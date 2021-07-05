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Вакцина AstraZeneca

Подаренные Австрией Грузии 5 тысяч доз AstraZeneca уже доставлены в Тбилиси

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (504)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210705/252210093/Podarennye-Avstriey-Gruzii-5-tysyach-doz-AstraZeneca-uzhe-dostavleny-v-Tbilisi.html

В Грузию постепенно начали поступать вакцины от COVID-19, это позволило начать в стране массовую вакцинацию населения – она началась с 5 июля

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Пять тысяч доз вакцины AstraZeneca, подаренной Австрии Грузии, уже доставлены в Тбилиси, об этом сообщила посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили.

"Недавно в аэропорту Тбилиси приземлился рейс Вена-Тбилиси, который доставил пять тысяч доз вакцины AstraZeneca, подаренной Австрией Грузии! Большое спасибо нашим австрийским партнерам и друзьям за помощь и солидарность!" – написала Цихелашвили в своем Facebook.

Посол также отметила, что этим актом Австрия продемонстрировала свою дружбу и солидарность Грузии.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц страна дополнительно получит еще по 500 тысяч доз. 

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса. В планах властей ежедневно вакцинировать по 20-25 тысяч человек.

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 267 727 человек. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (504)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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