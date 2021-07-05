В Грузии началась массовая вакцинация от коронавируса

К началу массовой вакцинации страна уже располагает миллионом доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Доставлены в Тбилиси и пять тысяч доз AstraZeneca – дар правительства Австрии

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Массовая вакцинация от коронавируса начинается в Грузии с 5 июля.

Все медицинские учреждения, включенные в программу вакцинации, с утра начали прием пациентов.

Грузия 2 июля получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. Через месяц дополнительно поступит еще по 500 тысяч доз этих препаратов. В планах властей вакцинировать по 20-25 тысяч человек в день.

В июле должна поступить также и вакцина Pfizer. Таким образом, до конца года страна будет иметь до четырех миллионов доз вакцин против коронавируса.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, последствия кибератаки, которая была совершена на сайт Минздрава для регистрации на вакцинацию 3 июля, уже устранены.

Кроме того, в 150 учреждениях, участвующих в программе вакцинации, в ближайшие дни откроются кол-центры, при помощи которых граждане смогут забронировать визит.

Желающие записаться на вакцинацию против коронавируса граждане на минувших выходных не смогли зайти на сайт для прохождения предварительной регистрации. В субботу к 12 часам, когда должна была начаться запись на прививку китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, сайт Минздрава подвергся кибератаке, из-за чего процесс регистрации был сорван.

В воскресенье утром, 4 июля, работа сайта была частично восстановлена, однако при регистрации у граждан вновь стали возникать проблемы. Во второй половине дня сайт заработал и регистрация возобновилась.

МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям – "Незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем" и "Посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы".

Вакцинация от COVID-19 в Грузии началась 15 марта. К этому времени прививки сделал 267 727 человек.

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