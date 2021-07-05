"Марш достоинства" в Тбилиси пройдет на фоне контракции

В центре столицы уже сгущаются тучи - противники "Тбилиси прайда" со вчерашнего вечера обосновались в палатках у станции метро "Руставели" и ждут начала "Марша достоинства"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Организационная команда акции работает над вопросами безопасности и находится на активной связи с министерством внутренних дел Грузии, говорится в заявлении неправительственной организации "Тбилиси прайд".

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

Как отмечено в заявлении НПО, есть огромный интерес к запланированному мероприятию со стороны ЛГБТ-людей и их сторонников.

"Как нам уже известно, со стороны насильственных групп планируется контракция. Мы – мирные демонстранты и не хотим, чтобы за маршем достоинства последовали насильственные инциденты. Именно для того, чтобы исключить это, мы максимально стараемся сократить возможность физического соприкосновения с участниками контракции", – отмечено в заявлении НПО.

Между тем, накануне представители общественно-политического движения "Грузинская идея" и Общества защиты прав детей у станции метро "Руставели" разбили палатки и провели в них ночь. Они заявляют, что не допустят проведение на этом месте анонсированного "Марша достоинства".

Известно, что марш стартует от станции метро "Руставели", однако куда он направится, организаторы пока не уточняют.

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