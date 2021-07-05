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Палатки противников Тбилис прайда у станции метро Руставели 5 июля 2020 года

"Марш достоинства" в Тбилиси пройдет на фоне контракции

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (86)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210705/252210482/Marsh-dostoinstva-v-Tbilisi-proydet-na-fone-kontraktsii.html

В центре столицы уже сгущаются тучи - противники "Тбилиси прайда" со вчерашнего вечера обосновались в палатках у станции метро "Руставели" и ждут начала "Марша достоинства"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Организационная команда акции работает над вопросами безопасности и находится на активной связи с министерством внутренних дел Грузии, говорится в заявлении неправительственной организации "Тбилиси прайд".

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

Патриархия Грузии, главный вход
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Патриархия Грузии собирает акцию против "Марша солидарности" защитников ЛГБТ

Как отмечено в заявлении НПО, есть огромный интерес к запланированному мероприятию со стороны ЛГБТ-людей и их сторонников.

"Как нам уже известно, со стороны насильственных групп планируется контракция. Мы – мирные демонстранты и не хотим, чтобы за маршем достоинства последовали насильственные инциденты. Именно для того, чтобы исключить это, мы максимально стараемся сократить возможность физического соприкосновения с участниками контракции", – отмечено в заявлении НПО.

Между тем, накануне представители общественно-политического движения "Грузинская идея" и Общества защиты прав детей у станции метро "Руставели" разбили палатки и провели в них ночь. Они заявляют, что не допустят проведение на этом месте анонсированного "Марша достоинства".

Известно, что марш стартует от станции метро "Руставели", однако куда он направится, организаторы пока не уточняют. 

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Темы:
Права человека в Грузии (86)
Теги:
ЛГБТ-сообщество, Акция, Грузия

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