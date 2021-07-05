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Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили: проводить "Марш достоинства" нецелесообразно

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (86)
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Sputnik Грузия
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Премьер-министр Грузии считает, что планируемая сегодня акция "Тбилиси прайда" может привести к гражданскому противостоянию, чего он допустить не может

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Нецелесообразным считает проведение "Марша достоинства" в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Проведение анонсированного на сегодня марша считаю нецелесообразным. Разъясню почему. Сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния. Как вам известно, для большинства населения проведение указанной акции является неприемлемой. Соответственно, я считаю, что указанная акция не должна состоятся на проспекте Руставели", – заявил Гарибашвили.

Акция протеста противников ЛГБТ в центре столицы Грузии 1июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем премьер отметил, что министерство внутренних дел находится в постоянном контакте с "Тбилиси прайдом" – организатором этого марша.

"Им разъяснили, что анонсированная ими акция содержит определенные угрозы и, соответственно, им дали возможность выбора альтернативных локаций. Я хочу обратится к ним и учесть наш призыв, в частности, принять во внимание оцененные полицией риски и выбрать в качестве альтернативы другую локацию", – обратился премьер к организаторам.

По мнению Гарибашвили, акции и мероприятия подобного типа наоборот содействуют дискриминации представителей этого меньшинства.

"Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание их отличия – именно это я считаю дискриминацией этих людей. У нашего населения ни с кем безусловно нет никакой проблемы, в том числе и с этими людьми. Ежедневно эти люди, представители меньшинств, живут и работают в абсолютно нормальной обстановке и режиме. Им ничего не угрожает в нашей стране", – заявил Гарибашвили. 

Флаг ЛГБТ
photo: Pixabay / marybettiniblank
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Премьер-министр также обратился к противникам акции, анонсированной "Тбилиси прайдом", и призвал их максимальному соблюдению норм закона и сдержанности. 

"Сегодня анонсирована также многочисленная акции противников этого марша. Хочу обратиться к ним с просьбой. Это, безосновно, является их конституционным правом, но, безусловно, все должно пройти в рамках Конституции и закона. И эта форма выражения, форма протеста должна быть мирной и не должна содержать никаких признаков насилия. В стране должен быть порядок и верховенство закона", – сказал он.

Гарибашвили заверил, что он, как премьер-министр, не допустит "никакого хаоса и гражданского противостояния".

Глава правительства с сожалением отметил, что за организаторами сегодняшней акции стоят реваншистские, радикальные силы. Среди них он назвал радикальную оппозицию во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Могу с полной ответственностью сказать, что они включены и занимаются организацией указанного марша и акций. И безусловно, именно их целью является сегодня внести гражданские беспорядки и хаос", – сказал он.

Премьер еще раз заверил, что правительство не допустит дестабилизации и все будет сделано в интересах населения.

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Темы:
Права человека в Грузии (86)
Теги:
ЛГБТ, Ираклий Гарибашвили, Грузия

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