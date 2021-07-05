Акция против секс-меньшинств в центре Тбилиси: ситуация накалилась, пострадали журналисты

Демонстранты агрессивно настроены против представителей СМИ и не дают им возможности работать на акции

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Ситуация у здания парламента Грузии в центре Тбилиси, где собрались противники проведения "Марша достоинства", напряжена до предела, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Несколько минут назад противники недели "Тбилиси прайда" разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента. Участники акции заявляют, что не допустят проведения анонсированного на сегодня "Марша достоинства".

Демонстранты агрессивно настроены против представителей СМИ и не дают им возможности работать на акции. Протестующие закидали журналистов бутылками и палками, пострадал оператор телеканала "Rustavi 2".

На месте мобилизована полиция, которая пытается разрядить ситуацию. Они вывели представителей СМИ с места.

"Подобного никогда не было. Они агрессивны по отношению к журналистам и к камерам, ко всем каналам. Говорят нам покинуть территорию. Пострадали несколько журналистов, сломана камера. Они плевались, матерились, физически расправлялись с журналистами и операторами. Несколько раз прорвали цепь полиции", – рассказала журналист телеканала "Рустави 2" Саломе Бокучава.

НПО "Тбилиси Прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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