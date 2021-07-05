МВД Грузии призвало не выходить с "Маршем достоинства" на улицу

Министерство внутренних дел еще раз предупредило организаторов шествия в поддержку ЛГБТ-сообщества об опасности гражданского противостояния

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов "Тбилиси прайда" не проводить запланированный в центре Тбилиси "Марш достоинства".

В заявлении ведомства отмечено, что проведение заключительного мероприятия "Тбилиси прайд" содержит риски для безопасности участвующих в мероприятии лиц.

"Представители министерства внутренних дел неоднократно разъясняли организаторам мероприятия указанные риски. Еще раз публично призываем "Тбилиси прайд" воздержаться от проведения марша в открытом, публичном пространстве из-за масштабов акций, запланированных на проспекте Руставели группами противников", – отмечено в заявлении.

МВД также призывает собравшихся на проспекте Руставели лиц соблюдать порядок, подчинятся законных требованиям полиции и выражать протест в рамках закона.

"Также призываем участников акции не допустить насильственных призывов и не выходить за допустимые рамки закона о собрании и выражении. За каждым фактом правонарушения со стороны полиции последует строгая и незамедлительная реакция", – отмечено в заявлении.

В МВД также отмечают, что на время собраний и акций протеста в столице мобилизованы сотрудники полиции, и они работают в особом режиме.

Ведомстве сообщают, что уже сегодня отдельные лица из числа собравшихся на проспекте Руставели проявили агрессию в отношении представителей СМИ. В результате своевременного вмешательства полиции журналисты в данное время размещены в безопасном месте.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статьям – "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

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