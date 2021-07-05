14:42 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
С офиса организации Тбилиси прайд срывают флаг

Протестующие разгромили офис НПО "Тбилиси прайд"

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
28231
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252213776.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210705/252214684/Protestuyuschie-razgromili-ofis-NPO-Tbilisi-prayd.html

Протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", расположенный на улице Ахвледиани, в здание они попали черед балкон офиса

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Противники проведения "Марша достоинства", посвященного защите прав секс-меньшинств, разгромили офис неправительственной организации "Тбилиси прайд", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

Противники Тбилиси прайда у здания парламента Грузии 5 июля 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Акция против секс-меньшинств в центре Тбилиси: ситуация накалилась, пострадали журналисты

Протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", расположенный на улице Ахвледиани. В здание они попали через балкон офиса. Они сняли флаги ЛГБТ-сообщества, порвали, выбросили с балкона и сожгли.

У здания мобилизованы сотрудники полиции, которые не позволили агрессивно настроенным участникам акции войти в офис через дверь. После чего они залезли по стене и таким образом попали в офис НПО.

Вместо ЛГБТ-флага они вывесили на балкон грузинский флаг.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение "Марша достоинства" в Тбилиси. А МВД распространило заявление с призывом к организаторам "Тбилиси прайда" не проводить запланированный в центре Тбилиси "Марш достоинства" в открытом пространстве.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Последствия мощного оползня в японском городе Атами
Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП
Невероятное зрелище: оркестр из Сибири сыграл на ГЭС
Невероятное зрелище: оркестр из Сибири сыграл на ГЭС - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться