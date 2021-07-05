Протестующие разгромили офис НПО "Тбилиси прайд"

Протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", расположенный на улице Ахвледиани, в здание они попали черед балкон офиса

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Противники проведения "Марша достоинства", посвященного защите прав секс-меньшинств, разгромили офис неправительственной организации "Тбилиси прайд", сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства".

Протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", расположенный на улице Ахвледиани. В здание они попали через балкон офиса. Они сняли флаги ЛГБТ-сообщества, порвали, выбросили с балкона и сожгли.

У здания мобилизованы сотрудники полиции, которые не позволили агрессивно настроенным участникам акции войти в офис через дверь. После чего они залезли по стене и таким образом попали в офис НПО.

Вместо ЛГБТ-флага они вывесили на балкон грузинский флаг.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение "Марша достоинства" в Тбилиси. А МВД распространило заявление с призывом к организаторам "Тбилиси прайда" не проводить запланированный в центре Тбилиси "Марш достоинства" в открытом пространстве.

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