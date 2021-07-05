"Защитники Рионского ущелья" прибыли в Тбилиси по призыву Патриархии Грузии

"Защитник Рионского ущелья" – это люди, которые вот уже восемь месяцев проводят акции в Западной Грузии, протестуя против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Активисты движения "Защитники Рионского ущелья" прибыли из Западной Грузии в Тбилиси, чтобы принять участие в контракции против "Марша достоинства", организованного НПО "Тбилиси прайд".

Патриархия Грузии в день проведения "Марша солидарности", направленного в защиту прав ЛГБТ, 5 июля призвала противников марша собраться у храма Кашвети в Тбилиси и в мирной форме выразить протест против намеченной акции.

Патриархия несколько дней назад открыто выступила против "Марша достоинства" заявив, что "это не защита права ЛГБТ-сообщества, а способ получения определенных дивидендов для малой группы и искусственное провоцирование агрессии против этой группы лиц".

Как заявила одна из лидеров движения Марита Муселиани, активисты приехали в столицу не для того, чтобы присоединиться к гражданам, пропагандирующих насилие, а для того, чтобы поддержать Патриарха.

"Мы никогда не были на стороне насильственных групп, мы пришли, следуя призыву Патриархии, на абсолютно мирную акцию. Мы никогда не выходили никуда по призыву насильственных групп", - сказала Муселиани.

По словам лидеров "Защитников Рионского ущелья", они выразили свое отношение к "Тбилиси прайд" в специальном заявлении, которое направили в эту организацию.

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