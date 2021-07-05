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Журналисты на акции противников Тбилиси прайд 5 июля 2021 года

Патриархия Грузии: акция против ЛГБТ должна быть исключительно мирной

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210705/252215248/Patriarkhiya-Gruzii-aktsiya-protiv-LGBT-dolzhna-byt-isklyuchitelno-mirnoy.html

Патриархия Грузии призвала верующих собраться у храма Кашвети в километре от места, откуда запланировано проведение "Марша достоинства"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Патриархия Грузии напоминает, что запланированное на сегодня шествие и собрание против проведения "Марша достоинства" должно быть только мирным и направленным на молитву, говорится в заявлении на сайте Патриархии.

Патриархия Грузии в день проведения "Марша достоинства", направленного в защиту прав ЛГБТ, 5 июля планирует собрать противников марша у храма Кашвети в центре Тбилиси.

"Христианство призывает к миру и взаимной любви. Просим всех воздержаться от любых агрессивных и оскорбительных действий, в том числе от физического и словесного противостояния, чтобы все это не вызвало какую-то эскалацию, и чтобы не пострадали наши соотечественники, несмотря на их различные взгляды и веру, профессию и социальное положение", – говорится в заявлении Патриархии.

При этом в Патриархии назвали неприемлемыми и недопустимыми насильственные инциденты против журналистов, которые произошли сегодня.

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Противники ЛГБТ сообщества и Тбилиси прайда у здания парламента Грузии 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Один из пострадавших на акции в Тбилиси журналистов госпитализирован

"Поэтому, чтобы урегулировать ситуацию максимально мирно, еще раз призываем вас уважать друг друга, сохранять спокойствие и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы должны помнить, что даже вред одному человеку угрожает не только ему, но и всему обществу и идет вразрез с христианским учением", – отмечено в заявлении.

Ранее Патриархия Грузии призвала верующих собраться у храма Кашвети в километре от места, откуда запланировано проведение "Марша достоинства". При этом грузинская православная церковь призвала верующих прийти на мирную акцию протеста и "не реагировать на целенаправленные провокации силовой конфронтации".

Выступают против мероприятий и консервативные радикальные организации, которые требуют их запретить, в противном случае они собираются своими силами сорвать мероприятие.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение "Марша достоинства" в Тбилиси. А МВД распространило заявление с призывом к организаторам "Тбилиси прайда" не проводить запланированный в центре Тбилиси "Марш достоинства" в открытом пространстве.

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