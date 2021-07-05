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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Народный защитник Грузии призывает пресечь насилие на улицах Тбилиси

photo: Ombudsman / FB
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (90)
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Омбудсмен выразила крайнюю озабоченность тем, что сейчас происходит в столице, той агрессией, которой подверглись в первую очередь журналисты, выполняющие свои профессиональные обязанности

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария призывает МВД прекратить продолжающееся насилие на улицах Тбилиси, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Заключительный день "Тбилиси прайд" проходит на фоне напряженности и противостояния. Противники акции в защиту ЛГБТ-сообщества пытаются всячески воспрепятствовать проведению запланированного "Марша достоинства". Они собрались у парламента Грузии, перекрыв проспект Руставели. Демонстранты агрессивно настроены по отношению к журналистам и не дают им работать на акции. Кроме того, протестующие ворвались в офис "Тбилиси прайда", сняли флаги ЛГБТ-сообщества, порвали, выбросили с балкона и сожгли.

Журналисты на акции противников Тбилиси прайд 5 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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"Кадры, опубликованные в СМИ, наглядно показывают, как агрессивные группировки нападают на сторонников "Марша достоинства" и журналистов. Созданная обстановка реально угрожает жизни и здоровью представителей СМИ и создает им препятствия в осуществлении журналистской деятельности", – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

По словам омбудсмена, напряжение усилилось после брифинга премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в понедельник. Глава правительства заявил, что проведение "Марша достоинства" является нецелесообразным, и отметил, что за организаторами сегодняшней акции стоят реваншистские, радикальные силы.

Также Ломджария напоминает должностным лицам об их конституционных обязанностях.

НПО "Тбилиси прайд" организовала неделю солидарности с секс-меньшинствами, которая по плану должна завершиться 5 июля в центре столицы "Маршем достоинства". Против "Тбилиси Прайд" выступают консервативные радикальные организации и группы, которые требуют запретить "Марш достоинства". 

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Темы:
Права человека в Грузии (90)
Теги:
Омбудсмен, ЛГБТ, Грузия

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