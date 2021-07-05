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Журналисты на акции противников Тбилиси прайд 5 июля 2021 года

"Марш достоинства" в Тбилиси состоится, но не сегодня – организаторы

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
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НПО "Тбилиси прайд", учитывая ситуацию в городе, решило не обострять ситуацию еще больше и не подвергать опасности жизни людей, и отменила намеченный "Марш достоинства"

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. НПО "Тбилиси прайд" отменила запланированный на сегодня "Марш достоинства" на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как говорится в заявлении организации, сегодняшние действия властей в очередной раз показали, что они не желают выполнять своего прямого долга.

"Министерство внутренних дел, имея все возможности для обеспечения безопасности участников "Недели прайда" не приняло никаких эффективных мер для защиты основных прав людей", – говорится в заявлении.

Руководство "Тбилиси прайд" отмечает, что члены организации подвергаются обыскам, агрессии подвергаются все сочувствующие ЛГБТ, а на представителей СМИ объявлена охота.

"Учитывая текущие события, мы не уверены, что МВД будет адекватно выполнять свои обязанности, поскольку мы видим, что они не реагируют на факты насилия, которые происходят прямо на глазах, и огромная волна ненависти, свидетелями которой мы являемся сейчас, поддерживается властью и Патриархией", – говорится в заявлении.

По словам лидеров "Тбилиси прайд" "Марш достоинства" обязательно состоится, но не сегодня. 

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Теги:
Акция, ЛГБТ, Грузия

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