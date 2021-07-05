Грузинские телеканалы призывают власти защитить журналистов

Жертвами агрессии радикально настроенных противников "Тбилиси прайд" стали журналисты практически всех грузинских телеканалов, которые освещали события 5 июля в столице

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Защитить журналистов и обеспечить им безопасные условия работы потребовали руководители трех основных грузинских оппозиционных телеканалов от властей Грузии.

Как заявил на брифинге директор телекомпании "ТВ Пирвели" Вато Церетели, премьер и министр внутренних дел объявили сезон охоты на журналистов.

"Трудно подсчитать, сколько журналистов было избито сегодня. Думаю, Гомелаури и Гарибашвили открыли сезон охоты на наших журналистов и операторов. Мы призываем все СМИ самим защитить свои съемочные группы и вывести их оттуда", - сказал Церетели.

По словам генерального директора Formula TV Зуки Гумбаридзе, то, что происходит сегодня на проспекте Руставели, является прямой ответственностью правительства. Гумбаридзе также возлагает ответственность за создавшуюся ситуацию на Патриархию. Он призвал дипломатический корпус дать всему происходящему объективную оценку.

"Сегодня мы наблюдаем очень опасный процесс, процесс, который не принесет ничего хорошего этой стране. К сожалению, в этой ситуации власти буквально дали зеленый свет насилию", - сказал Гумбаридзе.

Как отметил генеральный директор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, сотрудники МВД реагируют на насилие постфактум.

"Правительство Грузии не может или не хочет выполнять позитивное обязательство по защите граждан от преступников, которые угрожают жизни людей", - сказал Гварамия.

Гварамия также призвал правящее большинство и спикера парламента Грузии Каху Кучава дать оценку сегодняшнему заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который, по его словам, элементарно "поощрил насилие".

"Рустави-2" с сегодняшнего дня отказывается освещать все мероприятия, организованные радикальными и агрессивными группировками.

"Мы никогда больше не будем уступать эфир нашего телеканала организациям и их лидерам, которые открыто используют язык вражды, призывают к насилию и агрессии, делают гомофобные, ксенофобные заявления", - заявляют в телекомпании.

"Рустави 2" также призывает МВД немедленно расследовать уголовные преступления, совершенные в отношении сотрудников телекомпании, и готова предоставить правоохранительным органам видеоматериалы с физическим насилием, на которых нападавших легко идентифицировать.

Сколько журналистов пострадало от рук агрессивно настроенных противников "Тбилиси прайд", пока не установлено. Некоторым из них потребовалась госпитализация.

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