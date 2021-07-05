20:39 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Представители духовенства у Кашвети. Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года

Патриархия Грузии обещает отреагировать на призывы к насилию со стороны священников

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/05/252217526.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210705/252220145/Patriarkhiya-Gruzii-obeschaet-otreagirovat-na-prizyvy-k-nasiliyu-so-storony-svyaschennikov.html

Представители консервативных радикальных группировок нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Патриархия Грузии отреагирует на все факты призывов священников к насилию над людьми в Тбилиси, говорится в заявлении распространенном Патриархией Грузии.

В понедельник акция против защитников ЛГБТ сообщества, переросла в насилие в отношении журналистов и граждан. Представители консервативных радикальных группировок нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Среди призывающих к насилию над журналистами камеры зафиксировали священнослужителей

"Хотим еще раз однозначно заявить, что церковь отстраняется от призывов к насилию, зафиксированных на сегодняшней акции. На подобные факты со стороны духовных лиц в ближайшее время последует реагирование", - говорится в заявлении Патриархии Грузии.

По последним данным от насилия радикальных группировок пострадали 42 журналиста. Также были разгромлены офисы нескольких общественных организаций. МВД Грузии уже возбудило уголовные дела по фактом и обещает наказать виновных.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться