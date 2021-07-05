Патриархия Грузии обещает отреагировать на призывы к насилию со стороны священников

Представители консервативных радикальных группировок нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Патриархия Грузии отреагирует на все факты призывов священников к насилию над людьми в Тбилиси, говорится в заявлении распространенном Патриархией Грузии.

В понедельник акция против защитников ЛГБТ сообщества, переросла в насилие в отношении журналистов и граждан. Представители консервативных радикальных группировок нападали на журналистов и обычных граждан, которые, по их мнению, не так выглядят. Среди призывающих к насилию над журналистами камеры зафиксировали священнослужителей

"Хотим еще раз однозначно заявить, что церковь отстраняется от призывов к насилию, зафиксированных на сегодняшней акции. На подобные факты со стороны духовных лиц в ближайшее время последует реагирование", - говорится в заявлении Патриархии Грузии.

По последним данным от насилия радикальных группировок пострадали 42 журналиста. Также были разгромлены офисы нескольких общественных организаций. МВД Грузии уже возбудило уголовные дела по фактом и обещает наказать виновных.

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