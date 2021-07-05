Патриархия: народ спровоцировали и насилие было неизбежным

Сколько будет попыток провести подобное мероприятие, столько же раз наш народ объединится против этого, заявил священнослужитель

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Насилие было неизбежно, так как верующих на это спровоцировали, сказал местоблюститель Патриарха всея Грузии Шио на проповеди на проспекте Руставели.

На проспекте Руставели остается несколько тысяч человек. Священнослужители уже провели у церкви Кашвети службу, после проповедь прочел местоблюститель Патриарха всея Грузии Шио.

"Мы, безусловно, не принимаем это насилие и отстраняемся от него, но мы предупреждали организаторов этого мероприятия и власти предупреждали, что это будет неизбежно, так как народ провоцировали, это было давление моральное и идеологическое на нашу мораль и совесть", - сказал Шио.

Он также еще раз осудил планируемый марш защитниками прав ЛГБТ-сообщества.

"Это мероприятие, которое было сегодня запланировано, называлось "Маршем достоинства", и, безусловно, наш народ и наша церковь никогда не смирится с такой заменой понятий, потому что это часть большой кампании, направленной на то, чтобы отдались народ от веры, Христа, церкви и уничтожить нацию" - сказал Шио.

Сколько будет попыток провести подобное мероприятие, столько же раз наш народ объединится против этого и всегда вместе с церковью, добавил он.

В то же время Шио выступил с инициативой ввести в Грузии наказание за оскорбление религиозных и национальных чувств.

По последним данным от насилия радикальных группировок пострадали 42 журналиста. Также были разгромлены офисы нескольких общественных организаций. МВД Грузии уже возбудило уголовные дела по фактам и обещает наказать виновных.

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