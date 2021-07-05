Международные организации осудили нападения на журналистов в Тбилиси

Это недопустимое нападение на свободу информации, безнаказанность должна закончиться, заявили в федерации журналистов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Авторитетные международные организации, в том числе комиссариат по правам человека ОНН и "Репортеры без границ", осудили факты нападения на журналистов в Тбилиси 5 июля.

Радикальные консервативные группировки на акции против марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества в течение всего дня 5 июля нападали на журналистов. По данным МВД Грузии, пострадали 53 представителя СМИ.

Международные организации осудили нападения на журналистов.

"Мы осуждаем нападения и угрозы в адрес журналистов и организаторов "Тбилиси прайд" - говорится в заявлении Комиссариата ООН по правам человека.

А также призвали наказать виновных.

"Это недопустимое нападение на свободу информации, безнаказанность должна закончиться", - говорится в заявлении другой организации "Международная федерация журналистов".

МВД Грузии сообщило о возбуждении уголовного дела из-за нападения на журналистов сразу по двум статьям "незаконное вмешательство в осуществление профессиональной деятельности журналистов" и "насилие". Сейчас полиция изучает материалы для идентификации нападавших.

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