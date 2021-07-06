Программа офицеров вакцинации начинает действовать в Грузии – как она работает?

В программу Минздрав Грузии привлекает студентов старшего курса медицинского университета, их главная задача обеспечить активность населения в процессе вакцинации

ТБИЛИСИ, 6 июk — Sputnik. Программа офицеров вакцинации начинает действовать в Грузии при содействии Всемирной организации здравоохранения, заявила в эфире телекомпании "Imedi" замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

По словам Габуния, это инновационный проект в регионе. Так называемые офицеры вакцинации – это студенты старших курсов медицинского университета или резиденты, которые помогут гражданам разобраться в вакцинах, сообщить, какие из них доступны, как нужно зарегистрироваться на вакцинацию и так далее.

"Сегодня первый день, и они (офицеры вакцинации) начали работать в Батуми, в Тбилиси и Кутаиси. Эта сеть расширится еще больше", – заявила Габуния.

В Грузии с 5 июля началась массовая вакцинация. В страну завезены китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Минздрав переподготовил 350 бригад и 150 клиник страны.

По последним данным, в стране к этому времени прививки от коронавируса сделали 269 154 человека, из них двойную дозу сделали 107 039 граждан.

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