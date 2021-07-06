Акции против ЛГБТ вызвали раскол среди противников ГЭС в Грузии

Лидеры и активисты движения "Защитников ущелья Риони" прибыли накануне в Тбилиси, чтобы принять участие в акции против ЛГБТ-сообщества

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Неправительственная организация "Зеленая альтернатива", выступающая против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии, с сегодняшнего дня прекращает поддержку "Защитников ущелья Риони".

Так НПО отреагировало на приезд в Тбилиси лидеров и активистов движения "Защитников ущелья Риони" и их участие в акциях против сторонников ЛГБТ-сообщества.

"Зеленая альтернатива" выступала против строительства Намахванской ГЭС до формирования этого общественного движения и продолжит это противостояние. К нашему сожалению, "Защитники ущелья Риони", которых мы считали союзниками в этом сопротивлении, заняли совершенно неприемлемую позицию в отношении "прайда", – говорится в заявлении НПО.

В документе отмечается, что "Зеленая альтернатива" разрывает все отношения с движением "Защитников ущелья Риони".

Лидеры и активисты движения "Защитников ущелья Риони" прибыли накануне в Тбилиси, чтобы принять участие в акции против ЛГБТ-сообщества.

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Как заявила одна из лидеров движения Марита Муселиани, активисты приехали в столицу не для того, чтобы присоединиться к гражданам, пропагандирующих насилие, а для того, чтобы поддержать Патриарха.

Протест против строительства каскада продолжается уже почти девять месяцев. В последнее время протест проходил на дороге у села Гумати, дальше протестующих не пускали. После подключения в диалог с протестующими европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.

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