Акции против ЛГБТ вызвали раскол среди противников ГЭС в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Неправительственная организация "Зеленая альтернатива", выступающая против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии, с сегодняшнего дня прекращает поддержку "Защитников ущелья Риони".

Так НПО отреагировало на приезд в Тбилиси лидеров и активистов движения "Защитников ущелья Риони" и их участие в акциях против сторонников ЛГБТ-сообщества.

"Зеленая альтернатива" выступала против строительства Намахванской ГЭС до формирования этого общественного движения и продолжит это противостояние. К нашему сожалению, "Защитники ущелья Риони", которых мы считали союзниками в этом сопротивлении, заняли совершенно неприемлемую позицию в отношении "прайда", – говорится в заявлении НПО.

В документе отмечается, что "Зеленая альтернатива" разрывает все отношения с движением "Защитников ущелья Риони".

Лидеры и активисты движения "Защитников ущелья Риони" прибыли накануне в Тбилиси, чтобы принять участие в акции против ЛГБТ-сообщества.