Всем вакцинироваться – Тбилисский медуниверситет предупреждает своих студентов

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих студентов и преподавателей вакцинироваться до начала учебного года.
Как сообщает пресс-служба вуза, администрация университета рассматривает вопрос допуска в аудитории, клиники и лаборатории только вакцинированных сотрудников и студентов.
Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих сотрудников и студентов включиться в программу вакцинации до начала нового учебного года.
"Это единственное средство для создания безопасной учебной и исследовательской среды, развития и продвижения общества. Путь к безопасному будущему сегодня проходит через массовую вакцинацию", – заявляют в вузе.
Тбилисский государственный медицинский университет, его профессура, врачи, студенты, резиденты, исследователи с самого начала включились в борьбу с пандемией, их самоотверженный труд для спасения каждой жизни является действительно профессиональным геройством, отмечается в заявлении.
Более 40% академического, административного состава и студентов медуниверситета уже вакцинированы.
В заявлении подчеркнуто, что в Грузии начался очередной важный этап – массовая вакцинация.
"Призываем сотрудников и студентов Тбилисского государственного медицинского университета использовать эту обретенную большими усилиями возможность и в июле-августе массово включиться в кампанию вакцинации", – говорится в заявлении.
Новый учебный год в Тбилисском государственном медицинском университете начинается 13 сентября.
В Грузии с 5 июля началась массовая вакцинация населения. В Минздраве заявляют, что в стране достаточное количество вакцин для того, чтобы успешно провести эту кампанию.
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