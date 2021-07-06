Всем вакцинироваться – Тбилисский медуниверситет предупреждает своих студентов

Не исключено, что администрация медуниверситета примет решение не допускать на лекции и практические занятия ни студентов, ни преподавателей, не прошедших вакцинацию

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих студентов и преподавателей вакцинироваться до начала учебного года.

Как сообщает пресс-служба вуза, администрация университета рассматривает вопрос допуска в аудитории, клиники и лаборатории только вакцинированных сотрудников и студентов.

Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих сотрудников и студентов включиться в программу вакцинации до начала нового учебного года.

"Это единственное средство для создания безопасной учебной и исследовательской среды, развития и продвижения общества. Путь к безопасному будущему сегодня проходит через массовую вакцинацию", – заявляют в вузе.

Тбилисский государственный медицинский университет, его профессура, врачи, студенты, резиденты, исследователи с самого начала включились в борьбу с пандемией, их самоотверженный труд для спасения каждой жизни является действительно профессиональным геройством, отмечается в заявлении.

Более 40% академического, административного состава и студентов медуниверситета уже вакцинированы.

В заявлении подчеркнуто, что в Грузии начался очередной важный этап – массовая вакцинация.

"Призываем сотрудников и студентов Тбилисского государственного медицинского университета использовать эту обретенную большими усилиями возможность и в июле-августе массово включиться в кампанию вакцинации", – говорится в заявлении.

Новый учебный год в Тбилисском государственном медицинском университете начинается 13 сентября.

В Грузии с 5 июля началась массовая вакцинация населения. В Минздраве заявляют, что в стране достаточное количество вакцин для того, чтобы успешно провести эту кампанию.

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