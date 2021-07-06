12:21 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Тбилисский государственный медицинский университет

Всем вакцинироваться – Тбилисский медуниверситет предупреждает своих студентов

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (509)
12103
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252223056.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210706/252223100/Vsem-vaktsinirovatsya---Tbilisskiy-meduniversitet-predupredil-svoikh-studentov-.html

Не исключено, что администрация медуниверситета примет решение не допускать на лекции и практические занятия ни студентов, ни преподавателей, не прошедших вакцинацию

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих студентов и преподавателей вакцинироваться до начала учебного года.

Как сообщает пресс-служба вуза, администрация университета рассматривает вопрос допуска в аудитории, клиники и лаборатории только вакцинированных сотрудников и студентов.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
В Грузии началась массовая вакцинация от коронавируса

Тбилисский государственный медицинский университет призывает своих сотрудников и студентов включиться в программу вакцинации до начала нового учебного года.

"Это единственное средство для создания безопасной учебной и исследовательской среды, развития и продвижения общества. Путь к безопасному будущему сегодня проходит через массовую вакцинацию", – заявляют в вузе.

Тбилисский государственный медицинский университет, его профессура, врачи, студенты, резиденты, исследователи с самого начала включились в борьбу с пандемией, их самоотверженный труд для спасения каждой жизни является действительно профессиональным геройством, отмечается в заявлении.

Более 40% академического, административного состава и студентов медуниверситета уже вакцинированы.

В заявлении подчеркнуто, что в Грузии начался очередной важный этап – массовая вакцинация. 

"Призываем сотрудников и студентов Тбилисского государственного медицинского университета использовать эту обретенную большими усилиями возможность и в июле-августе массово включиться в кампанию вакцинации", – говорится в заявлении.

Новый учебный год в Тбилисском государственном медицинском университете начинается 13 сентября.

В Грузии с 5 июля началась массовая вакцинация населения. В Минздраве заявляют, что в стране достаточное количество вакцин для того, чтобы успешно провести эту кампанию. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (509)
Теги:
Студенты, Вакцинация, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться