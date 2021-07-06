Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1407

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 591 пациент, а с начала пандемии вылечились 355 718

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1407. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 371 293 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 591 человек, с начала пандемии вылечились 355 718 пациентов. Скончались 5383.

За сутки сделано 25 606 тестов, в том числе 15693 на антиген и 9913 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки - 5,49%, за последние 14 дней - 3,01%, за последние семь дней – 3,68%.

Прививки сделали 272810 человек, в том числе за последние сутки - 3667.

В карантине в данное время находятся 69 человек, в стационарах - 2961, в ковид-гостиницах – 837.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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