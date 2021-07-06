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Эпидемия коронавируса - люди в масках на митинге

Главное о COVID в Грузии – последние данные

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (509)
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К этому времени в Грузии зарегистрировано 10 166 активных случаев заражения коронавирусом, из них 2 961 человек проходят лечение в больницах, 6 368 – проходят курс лечения на дому

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Из 1 407 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 922 зарегистрировано в Тбилиси, новые данные распространяет пресс-служба правительства Грузии.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
В Грузии началась массовая вакцинация от коронавируса

Статистика новых случаев по регионам выглядит так:

Аджария – 54,

Имерети – 125,

Квемо Картли – 89,

Шида Картли – 32,

Гурия – 7,

Самегрело - Земо Сванети – 57,

Кахетия – 72,

Мцхета-Мтианети – 23,

Самцхе-Джавахети – 15,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

По данным на 6 июля в стране зарегистрировано 10 166 активных случаев заражения, из них 2 961 человек проходят лечение в больницах, 837 граждан размещены в ковид-гостиницах, 6 368 – проходят курс лечения на дому, 69 человек помещены в карантинные зоны, в том числе 60 – в Тбилиси.

Состояние 658 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 167 человек.

На данном этапе 7 230 человек находятся в самоизоляции, в том числе 2 644 – в Тбилиси.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 371 293 случая заражения. Вылечились 355 718 пациентов. Скончались 5 383. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (509)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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