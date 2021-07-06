Главное о COVID в Грузии – последние данные

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Из 1 407 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 922 зарегистрировано в Тбилиси, новые данные распространяет пресс-служба правительства Грузии.
Статистика новых случаев по регионам выглядит так:
Аджария – 54,
Имерети – 125,
Квемо Картли – 89,
Шида Картли – 32,
Гурия – 7,
Самегрело - Земо Сванети – 57,
Кахетия – 72,
Мцхета-Мтианети – 23,
Самцхе-Джавахети – 15,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
По данным на 6 июля в стране зарегистрировано 10 166 активных случаев заражения, из них 2 961 человек проходят лечение в больницах, 837 граждан размещены в ковид-гостиницах, 6 368 – проходят курс лечения на дому, 69 человек помещены в карантинные зоны, в том числе 60 – в Тбилиси.
Состояние 658 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 167 человек.
На данном этапе 7 230 человек находятся в самоизоляции, в том числе 2 644 – в Тбилиси.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 371 293 случая заражения. Вылечились 355 718 пациентов. Скончались 5 383.
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