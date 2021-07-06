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Акция в поддержку журналистов в Гори

Акции солидарности с пострадавшими в Тбилиси журналистами прошли в регионах Грузии

photo: Shida Kartli Information Center / FB
Общество
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Темы:
Права человека в Грузии (93)
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Акции солидарности коллегам журналисты провели в Батуми, Гори, Кутаиси, Зугдиди, Телави и других городах страны

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. "Солидарность журналистам, солидарность нашим коллегам", "Нет насилию, дайте работать" – акции в поддержку пострадавших во время беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси представителей СМИ прошли в Кахети, Аджарии, Имерети, Самегрело и Шида Картли.

На акции вышли журналисты, работающие в регионах, и представители неправительственных организаций.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
Журналисты неприкосновенны даже в самых горячих точках - Каха Каладзе

Участники заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов и воспрепятствования их профессиональной деятельности и требовали наказания виновных по всей строгости закона. По их словам, соответствующим органам власти не удалось должным образом предотвратить насилие в отношении представителей СМИ во время акции на Руставели

Радикально настроенные группировки устроили накануне беспорядки в центре Тбилиси, выступив против намеченного "Марша достоинства", который должна была провести НПО "Тбилиси прайд" в знак солидарности с секс-меньшинствами 5 июля. Из-за крайне напряженной ситуации во избежание физических столкновений организация в итоге отказалась от своих намерений. Однако предотвратить насилия на улицах Тбилиси не удалось. Вместо представителей ЛГБТ и их защитников всю агрессию противники "прайда" направили на журналистов и гражданских лиц "сомнительной наружности".

Во время беспорядков пострадали 52 представителя СМИ. МВД Грузии задержало 11 человек. Расследование продолжается. 

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Темы:
Права человека в Грузии (93)
Теги:
Журналисты, Акция, Грузия

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