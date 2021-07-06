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Строительство нового жилья - подъемный кран

Семьям в Грузии помогут обзавестись квартирами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (368)
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Программа предусматривает софинансирование 6% ипотечного кредита семьям, у которых родился первый или второй ребенок

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство просубсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам семьям, которые хотят улучшить жилищные условия, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на презентации проекта 10-летнего плана развития "Экономика 2030".

Программа предусматривает софинансирование 6% ипотечного кредита семьям, у которых родился первый или второй ребенок. В случае с многодетными семьями, где родится третий или более детей, государство, через программу "Производи в Грузии" профинансирует 8%.

Строительство нового жилого дома в столице Грузии. Подъемный кран на стройке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Субсидия в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму от 60 тысяч лари до 300 тысяч лари.

"Мы делаем акцент на многодетные семьи, а это значит, что в случае рождения первого или второго ребенка, мы будем софинансировать не менее 6% кредита на покупку квартиры, а если мы говорим о третьем или каждом последующем ребенке, то уже речь идет о 8% софинансировании, что практически означает, что большая часть процентов будет выплачиваться государством", - сказала Турнава.

По словам министра, это очень важная программа, ориентированная на будущее. Предполагается, что она будет одобрена и запущена в ближайшем будущем.

Строительство нового жилого дома в районе Сабуртало в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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План правительства был обнародован за несколько месяцев до местных выборов - если правящая партия "Грузинская мечта" наберет на них менее 43%, страну ждут внеочередные парламентские выборы. 

В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам улучшить жилищные условия. Чтобы упростить гражданам процесс купли квартир, правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам, на что выделили 70 миллионов лари. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.

Кроме того, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.

В настоящее время средняя процентная станка по ипотечным кредитам для физических ли в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (368)
Теги:
Семья, кредит, Грузия

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