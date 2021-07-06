В Грузии на вакцинацию можно зарегистрироваться по-новому

Минздрав, вступив в фазу массовой вакцинации, открыл дополнительные каналы регистрации на прививки - помимо электронного портала задействованы горячие линии в самих клиниках

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Зарегистрироваться на прививку против коронавируса можно не только на сайте Минздрава Грузии, но и в клиниках, которые включены в программу всеобщей вакцинации, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В процесс вакцинации включены 160 учреждений.

"Регистрация возможна как с на электронном портале (https://ncdclogin.moh.gov.ge/HmisNew/Queue.Web/#/), так и по горячей линии учреждений или при личном посещении клиники, если по-другому не удается зарегистрироваться", - заявила Габуния.

Действует также горячая линия 15 22, которая ориентирована на клинические случаи. Пожилые люди или лица с хроническими заболеваниями, которые не в состоянии передвигаться, могут вакцинироваться дома. Им нужно всего лишь позвонить на 15 22, и специальная бригада придет к ним домой и сделает прививку. На данный момент вакцинированы около ста таких граждан, отметила Габуния.

В Грузии, по последним данным, прививки сделали 272 810 человек, из них две полные дозы 107 377 граждан.

К этому времени в Грузии выявлено более 371 тысячи случая коронавируса, выздоровели более 355 тысяч, скончались 5 383.

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