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Координационный Совет Сакребуло Тбилиси по национальным меньшинствам провел внеочередную встречу

Мэрия Тбилиси займется информированием нацменьшинств о текущих проектах

photo: Press servis of the tbsakrebulo.gov.ge
Общество
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Национальные меньшинства будут более активно включены в городские проекты и смогут оперативно узнавать об инициативах мэрии

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Представителям национальных меньшинств будет предоставлена информация о тех программах, проектах и активностях, которые осуществляет мэрия Тбилиси, заявила председатель Координационного Совета Сакребуло (Горсовет) столицы Рита Хидирбегишвили.

По ее словам, уже началась серия встреч с группами национальных меньшинств, в рамках которых бенефициарам предоставят все данные.

Председатель Координационного Совета Сакребуло по национальным меньшинствам Рита Хидирбегишвили
photo: Press servis of the tbsakrebulo.gov.ge
Председатель Координационного Совета Сакребуло по национальным меньшинствам Рита Хидирбегишвили

На первой встрече бенефициары задали вопросы председателю комиссии Сакребуло по социальным вопросам и здравоохранению Георгию Бирбичадзе.

По словам депутата Сакребуло Нино Рухадзе, они готовы выслушать не только вопросы, но и инициативы.

"Серия встреч станет своеобразной площадкой, через которую мы познакомим представителей национальных меньшинств, проживающих в столице, с текущими и планируемыми в городе проектами, будем получать вопросы и инициативы", - рассказала Рухадзе.

Координационный Совет Сакребуло Тбилиси по национальным меньшинствам провел внеочередную встречу
photo: Press servis of the tbsakrebulo.gov.ge
Координационный Совет Сакребуло Тбилиси по национальным меньшинствам провел внеочередную встречу

В ближайшее время у бенефициаров будет возможность встретиться с председателями других комиссий.

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