Мэрия Тбилиси займется информированием нацменьшинств о текущих проектах

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Представителям национальных меньшинств будет предоставлена информация о тех программах, проектах и активностях, которые осуществляет мэрия Тбилиси, заявила председатель Координационного Совета Сакребуло (Горсовет) столицы Рита Хидирбегишвили.
По ее словам, уже началась серия встреч с группами национальных меньшинств, в рамках которых бенефициарам предоставят все данные.
На первой встрече бенефициары задали вопросы председателю комиссии Сакребуло по социальным вопросам и здравоохранению Георгию Бирбичадзе.
По словам депутата Сакребуло Нино Рухадзе, они готовы выслушать не только вопросы, но и инициативы.
"Серия встреч станет своеобразной площадкой, через которую мы познакомим представителей национальных меньшинств, проживающих в столице, с текущими и планируемыми в городе проектами, будем получать вопросы и инициативы", - рассказала Рухадзе.
В ближайшее время у бенефициаров будет возможность встретиться с председателями других комиссий.