Новая рекомендация центра по контролю заболеваний Грузии – кого она касается?

Эпидемиологи считают, что можно сделать еще одно послабление (или поощрение) и разрешать тем, что дважды вакцинировался, участвовать в больших собраниях и конференциях

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи предложили Межведомственному координационному совету по борьбе с пандемией разрешить на больших собраниях и конференциях присутствовать только тем лицам, которые полностью вакцинированы, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

Он напомнил, что в стране достаточное количество вакцин против коронавируса, и призвал всех граждан активно вакцинироваться.

"Сегодня на координационном совете одной из наших рекомендаций было допускать на летние конференции или собрания, если они будут проводиться, только тех, кто дважды вакцинирован. Также обязательно, чтобы был вакцинирован персонал гостиницы", - заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны отметил, что все должны носить маски там, где много людей.

"Я, например, ношу маску и на улице. Это одно из средств защиты. Мы должны отказаться от больших собраний, а не от ношения масок", - подчеркнул Гамкрелидзе.

За два дня в Грузии на вакцинацию против коронавируса зарегистрировались 25 тысяч человек. Всего прививки сделали 272 810 человек, из них две полные дозы - 107 377 граждан. По словам Гамкрелидзе, регистрация на вакцинацию открыта до 19 июля.

"Показатели нас пока абсолютно не удовлетворяют. Это мало по сравнению с тем, чего мы хотим добиться, чтобы получить кумулятивный иммунитет", - отметил Гамкрелидзе.

6 июля на вакцинацию препаратом Sinopharm зарегистрировались 4 557 граждан, на Sinovac – 1196, а на AstraZeneca – 204.

Гамкрелидзе также привел интересную статистику и сообщил, что со дня начала вакцинации в Грузии, то есть с 15 марта, в стране из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1668 человек, из них 1664 не были вакцинированы.

"То есть 98,6% скончавшихся людей не были вакцинированы. Мы скоро опубликуем данные о том, сколько человек были инфицированы после одной дозы вакцины и после двух доз. Главное, что среди вакцинированных дважды граждан смертности у нас нет", - подчеркнул Гамкрелидзе.

С 5 июля в Грузии началась массовая вакцинация. Эпидемиологи надеются, что при наличии достаточного количества вакцин в день прививки будут делать 25-30 тысяч человек.

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