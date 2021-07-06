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Святая царица Кетеван

Мощи Святой царицы Кетеван Индия передает Грузии навечно

photo: Public Relations Service of the Georgian Patriarchate / FB
Общество
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Темы:
Грузинская православная церковь (80)
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Мощи Святой царицы уже привозили в Грузию на поклонение православным, но затем вернули назад в Гоа, сейчас мощи навсегда останутся здесь

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Мощи царицы Кетеван, причисленной Грузинской православной церковью к лику Cвятых, 9 июля доставят в Грузию.

Как говорится в сообщении Патриархии, правительство Индии передает мощи Грузии навечно.

10 июля в 14:00 святые мощи царицы будут упокоены в Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба.

Фестиваль World & Sacred Music KETEVAN
FB / Ketevan Music Festival
Фестиваль имени святой царицы Кетеван пройдет на Гоа

Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.

Португальские миссионеры, которые стали свидетелями убийства царицы, тайно выкопали ее останки и доставили в монастырь в Испагане. Позже миссионеры доставили останки в Грузию – до 1723 года они хранились в храме Алаверди, а позже пропали.

Кроме Грузии и России, часть мощей Святой царицы Кетеван доставили в Гоа, в монастырь Святого Августина, в Ватикан и в Бельгию. В начале XIX века монастырь в Гоа был уничтожен. Научные экспедиции искали в Индии мощи в разное время.

В 2013 году журналист Archeology писал, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.

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Темы:
Грузинская православная церковь (80)
Теги:
Мощи царицы Кетеван, Грузинская православная церковь, Грузия

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