Акцию у парламента вывозят на автобусах, на Руставели выходит спецназ

Спецназ и спецтехника готовятся выйти на проспект Руставели для обеспечения порядка и прекращения насилия

ТБИЛИСИ, 6 июл - Sputnik. Глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил, что акция у парламента в знак солидарности с избитыми журналистами завершена, правоохранители обеспечивают безопасный вывод участников с территории.

"Мы провели переговоры с обеими сторонами (с участниками акции и контракции - ред.), следовательно, акция завершена и, в первую очередь, находящиеся на прилегающей к парламенту территории люди покинут территорию безопасно. Мы это обеспечиваем. Полиция делает все, чтобы без применения силы в мирной обстановке урегулировать ситуацию, так и есть, поверьте, все очень мирно завершится", - заявил Сирадзе журналистам.

Участники акции перед парламентом сообщили, что полиция предложила вывезти их с территории на микроавтобусах.

Много пострадавших среди полицейских - их атакуют участники контр-акции, забрасывая камнями. Стычки идут на территории Дворца учащейся молодежи.

Полиция обратилась ко всем журналистам с требованием покинуть территорию спецоперации. На проспекте Руставели остаются только представители полиции и участники контр-акции, которые расходиться отказываются и оказывают сопротивление.

В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выражают солидарность пострадавшим более 50 журналистам в ходе акции противников секс-меньшинств, которая состоялась в понедельник. Вместе с этим, у храма неподалеку была организована контракция сторонников традиционных ценностей.

Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, полиция их задерживает. Точное число задержанных пока не известно.