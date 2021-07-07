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Латвия пришлет Грузии вакцину против коронавируса

© AP Photo / David Keyton
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (515)
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Sputnik Грузия
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Наряду с Грузией Латвия делится вакцинами против COVID и с другими странами – Молдовой, Черногорией, Албанией и Кенией

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Правительство Латвии предоставит Грузии вакцину против коронавируса, об этом на своем Twitter написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Правительство Латвии приняло решение обеспечить вакцинами против коронавируса Грузию, Молдову, Черногорию, Албанию и Кению. Мы сможем преодолеть эту пандемию совместными усилиями и солидарностью друг к другу", – пишет Ринкевичс.

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© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Сколько, какую вакцину и когда получит в дар Грузия от Латвии не сообщается. Прислать 15 тысяч доз вакцины от коронавируса Ринкевичс обещал еще  во время своего визита в Тбилиси месяц назад.

Поделиться с Грузией вакцинами обещали еще несколько стран, в том числе США, Китай, Литва, Польша. На днях 15 тысяч доз в качестве дара были доставлены в Тбилиси из Австрии.

Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

К этому времени прививки в стране сделали 272 810 человек, из них две полные дозы – 107 377 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (515)
Теги:
Вакцина, Латвия, Грузия

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