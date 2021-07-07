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Пандемия коронавируса - вакцинация и вакцины

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1392

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (513)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 531 пациент, а с начала пандемии вылечились 356 780

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 392. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 372 685 случаев заражения.

Амиран Гамкрелидзе
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 531 человек, с начала пандемии вылечились 356 780 пациентов. Скончались 5 394.

За сутки сделано 38 136 тестов, в том числе 17 650 на антиген и 20 486 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 3,65%, за последние 14 дней – 3,17%, за последние семь дней – 3,7%.

Прививки сделали 277 872 человека, в том числе за последние сутки – 4 942.

В карантине в данное время находятся 71 человек, в стационарах – 3 054, в ковид-гостиницах – 853.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (513)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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