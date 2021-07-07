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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (514)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210707/252238690/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 38 136 тестов на коронавирус и выявлено 1 392 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 6 июля составляет 3,65%, за две недели – 3,17%, за семь дней – 3,70%.

Из 1 392 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 887. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  61
  • Имерети – 130
  • Квемо Картли – 84
  • Шида Картли – 62
  • Гурия – 9
  • Самегрело - Земо Сванети – 33
  • Кахети – 69
  • Мцхета-Мтианети – 29
  • Самцхе-Джавахети – 23
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 11 016 активных случаев, из них 3 054 нуждаются в стационарном лечении, 853 человека находится в ковид-гостиницах, 7 109 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 633 пациентов тяжелое, 164 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (514)

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