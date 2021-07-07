COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 июля

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 38 136 тестов на коронавирус и выявлено 1 392 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 6 июля составляет 3,65%, за две недели – 3,17%, за семь дней – 3,70%.
Из 1 392 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 887. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 61
- Имерети – 130
- Квемо Картли – 84
- Шида Картли – 62
- Гурия – 9
- Самегрело - Земо Сванети – 33
- Кахети – 69
- Мцхета-Мтианети – 29
- Самцхе-Джавахети – 23
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
На данный момент в Грузии 11 016 активных случаев, из них 3 054 нуждаются в стационарном лечении, 853 человека находится в ковид-гостиницах, 7 109 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 633 пациентов тяжелое, 164 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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