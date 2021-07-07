"Спасибо за героизм" – премьер-министр Грузии поблагодарил врачей за самоотверженный труд

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузинские врачи проявили подлинный героизм в борьбе с пандемией, – так оценил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили труд медиков на презентации десятилетнего плана Минздрава "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030".

По словам Гарибашвили, пандемия коронавируса была одним из главных вызовов для Грузии и мира, и в борьбе с ней грузинские врачи проявили удивительный героизм, самоотверженность и высокий профессионализм.

"Для меня большая честь предстать перед вами. В первую очередь я хочу выразить искреннюю благодарность всем вам за все, что вы делаете. Я еще раз хочу поблагодарить от всего правительства наших уважаемых, заслуженных врачей за героизм. То, что вы сделали – это бесценно для наших граждан", – заявил Гарибашвили.

Глава правительства также отметил, что доступ к здравоохранению является одним из главных приоритетов правительства. По его словам, с 2012 года был осуществлен не один успешный проект, в том числе реформа всеобщего здравоохранения, программа борьбы с гепатитом С и другие.

"Когда мы пришли к власти, тогда одним из главных вызовов был именно доступ к здравоохранению. Сегодня есть проблема доступа к качественному здравоохранению. Именно в этом направлении госпожа министр вместе со своей командой активно работает. Мы разработали первичный документ десятилетнего развития (здравоохранения). Хочу попросить госпожу Эку (Тикарадзе) начать сегодняшнюю презентацию и детально рассказать, как мы –правительство представляем в целом развитие этой системы", – отметил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, работа над документом продлится еще несколько месяцев и именно он определит основные приоритеты развития этой сферы.

Презентация десятилетнего плана Минздрава Грузии "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" в эти минуты проходит в Республиканской больнице в Тбилиси.

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