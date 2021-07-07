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Варлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года

Еще одна организация отказалось от сотрудничества с "Защитниками Рионского ущелья"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (119)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210707/252239609/Esche-odna-organizatsiya-otkazalos-ot-sotrudnichestva-s-Zaschitnikami-Rionskogo-uschelya.html

В борьбе против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии "Защитники Рионского ущелья" рискуют остаться один на один с правительством

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Еще одна неправительственная организация – "Центр социальной справедливости" вслед за НПО "Зеленая альтернатива" отказалась от поддержки движения "Защитники Рионского ущелья", которое выступает против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии.

Неправительственная организация "Зеленая альтернатива", которая также оспаривает целесообразность строительства Намахвани ГЭС, объявила о прекращении сотрудничества с "Защитниками Рионского ущелья" после того, как активисты движения открыто поддержали контракцию против ЛГБТ и специально приехали для этого в Тбилиси.

Варлам Голетиани. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В "Центре социальной справедливости" свою позицию объяснили также неприемлемостью для себя сотрудничества с организацией, которая встала в один ряд с радикальными группировками, проповедующими насилие.

По их словам, недавние решения лидеров движения не оставляют никакой возможности оставаться союзниками с ними в борьбе против несправедливой, непрозрачной и недемократичной политики правительства в области энергетики.

"Мы будет помогать всем жителям ущелья, которым нужна помощь, но альянса с движением не получится. Они открыто поддержали насилие", – сказала в интервью телеканалу Mtavari программный директор организации Татули Чубибрия.

В НПО говорят о том, что разочарованы таким решением активистов движения.

Протест против строительства каскада ГЭС в Имерети продолжается уже почти девять месяцев, и в этой борьбе их поддерживали многие неправительственные организации. 

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (119)
Теги:
Акция, ГЭС, Грузия

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