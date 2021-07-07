Еще одна организация отказалось от сотрудничества с "Защитниками Рионского ущелья"

В борьбе против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии "Защитники Рионского ущелья" рискуют остаться один на один с правительством

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Еще одна неправительственная организация – "Центр социальной справедливости" вслед за НПО "Зеленая альтернатива" отказалась от поддержки движения "Защитники Рионского ущелья", которое выступает против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии.

Неправительственная организация "Зеленая альтернатива", которая также оспаривает целесообразность строительства Намахвани ГЭС, объявила о прекращении сотрудничества с "Защитниками Рионского ущелья" после того, как активисты движения открыто поддержали контракцию против ЛГБТ и специально приехали для этого в Тбилиси.

В "Центре социальной справедливости" свою позицию объяснили также неприемлемостью для себя сотрудничества с организацией, которая встала в один ряд с радикальными группировками, проповедующими насилие.

По их словам, недавние решения лидеров движения не оставляют никакой возможности оставаться союзниками с ними в борьбе против несправедливой, непрозрачной и недемократичной политики правительства в области энергетики.

"Мы будет помогать всем жителям ущелья, которым нужна помощь, но альянса с движением не получится. Они открыто поддержали насилие", – сказала в интервью телеканалу Mtavari программный директор организации Татули Чубибрия.

В НПО говорят о том, что разочарованы таким решением активистов движения.

Протест против строительства каскада ГЭС в Имерети продолжается уже почти девять месяцев, и в этой борьбе их поддерживали многие неправительственные организации.

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