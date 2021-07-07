Представители СМИ устроили акцию в поддержку пострадавших на акции в Тбилиси коллег

Во время беспорядков, устроенных радикальными силами против ЛГБТ в Тбилиси, пострадали 52 журналиста

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Представители СМИ провели акцию протеста против насилия над журналистами у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.

Протестующие призывают правительство к ответственности за насилие и требуют наказания виновных.

Телеведущего "ТВ Пирвели" Торнике Кверенчхиладзе считает, что именно за заявлениями премьер-министра 5 июля последовали насильственные процессы.

"Сегодня здесь должно было быть больше людей, но некоторые до сих пор в больнице, а некоторые выходят из шока, полученного 5 июля. Так не может продолжаться... Люди должны почувствуют, что закон есть закон и нельзя действовать против СМИ так, как они действуют", – сказал Кверенчхиладзе.

В течение двух дней в Тбилиси крайне агрессивно вели себя противники ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей. На контракциях в понедельник и во вторник они жестоко расправлялись с журналистами. По данным МВД Грузии, пострадали 53 человека – это журналисты, операторы и фотографы. МВД ведет расследование всех случаев насилия, к этому времени идентифицированы и задержаны семь человек.

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