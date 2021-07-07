Глава Минздрава Грузии представила десятилетний план ведомства – на что он ориентирован?

Десятилетний план "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" будет ориентирован на повышение доступности медицины на всех этапах жизни

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Десятилетний план ведомства "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" представила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на презентации, которая состоялась в Республиканской больнице.

Десятилетний план предусматривает повышение доступности медицинских сервисов на всех этапах жизни, отметила Тикарадзе. По ее словам, в 2021-2030 годах будет усилен надзор над заразными заболеваниями, внедрены эффективные механизмы содействия здоровью, улучшен доступ к сервисам репродуктивного здоровья и здоровья детей и матерей. Также будет усилена система первичного здравоохранения.

Согласно десятилетнему плану, министерство будет больше ориентировано на превенцию заболеваний, их профилактику и раннее выявление для предотвращения дальнейших осложнений.

По словам Тикарадзе, в будущем еще больше будет усилено звено семейного врача, увеличен объем сервисов и географического доступа. Доступное здравоохранение также предусматривает усиление службы психического здоровья, отметила Тикарадзе.

В рамках плана будет разработана новая модель, которая полностью будет ориентирована на биологические, психологические и социальные нужды граждан.

"В рамках госгранта Китая планируется строительство двух новых психиатрических клиник и ремонт двух психиатрических больниц Тбилиси", – заявила Тикарадзе.

Планируется усиление государственной госпитальной сети. Она будет обеспечивать граждан медсервисом высокого качества, помимо этого, в рамках государственного медицинского холдинга, около 20 клиник будут обновлены по новейшим стандартам. Госклиники также будут интегрированы в учебные базы, персонал госклиник будет постоянно развиваться в профессиональном плане.

Тикарадзе отметила, что главным приоритетом 2021-2030 годов будет улучшение доступа к качественным лечебным средствам. Это подразумевает и расширение финансирования медикаментов для лечения хронических заболеваний. Будет создана Национальная лаборатория лекарства, система ценообразования медикаментов будет усовершенствована, будут внедрены механизмы рационального использования лекарственных средств.

В приоритеты министерства попал и вопрос поэтапного перехода на цифровые технологии и искусственный интеллект.

"Цифровое здравоохранение бережет ресурсы как пациента, так и учреждений и государства", – подчеркнула Тикарадзе, добавив, что доступ будет повышен и к "умным устройствам".

Устойчивая социальная защита – еще один аспект десятилетнего плана Минздрава страны. По словам Тикарадзе, с целью полноценного задействования социального кодекса будет создана устойчивая, эффективная, координированная система социальной защиты, которая включает улучшение системы трудоустройства и социальной выдачи, финансирование частных и госмедицинских учреждений, улучшение механизмов регулирования, улучшение качества медикаментов и повышение доступа к ним, рассмотрение нового компонента страховки. В частности, речь идет о медицинской, социальной страховке, а также о страховке по безработице, несчастных случаев и временной трудовой недееспособности.

"Для того, чтобы все граждане были защищены от разных социальных рисков, важно улучшить механизмы социальной защиты. В социальной защите одним из важнейших вопросов является доступность программ заботы о детях и социальной реабилитации", – отметила Тикарадзе.

Одним из главных приоритетов ведомства также является усиление семей и воспитание всех детей в биологических семьях. Именно для этого будут усилены сервисы, поддерживающие семьи, произойдет развитие альтернативных сервисов, большие детские дома будут закрыты и созданы дополнительные круглосуточные учреждения опеки. Важным аспектом остается развитие сервисов воспитания по доверенности, чтобы дети, лишенные родительской опеки, могли воспитываться в среде, максимально приближенной к семейной.

В 2021-2030 годах, согласно десятилетнему плану, Грузия перейдет на биопсихосоциальную модель установления статуса лица с ограниченными возможностями. Это означает, что нужды лиц с ОВЗ будут определяться не только по их диагнозу, но и по функциональным возможностям.

Еще один приоритет, вошедший в десятилетний план Минздрава Грузии, – это достойная трудовая среда и активное трудоустройство. Также стратегическим приоритетом министерства в течение ближайших лет будет благополучие вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов. Согласно десятилетнему плану, жилищные и социально-экономические условия вынужденно перемещенных лиц будут улучшены, а семьи, пострадавшие во время стихийных бедствий, будут расселены по безопасным местам.

В презентации десятилетнего плана "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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