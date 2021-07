Глава Минздрава Грузии представила десятилетний план ведомства – на что он ориентирован?

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Десятилетний план ведомства "Доступное и качественное здравоохранение, социальное благополучие и достойная трудовая среда 2030" представила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на презентации, которая состоялась в Республиканской больнице.

Десятилетний план предусматривает повышение доступности медицинских сервисов на всех этапах жизни, отметила Тикарадзе. По ее словам, в 2021-2030 годах будет усилен надзор над заразными заболеваниями, внедрены эффективные механизмы содействия здоровью, улучшен доступ к сервисам репродуктивного здоровья и здоровья детей и матерей. Также будет усилена система первичного здравоохранения.