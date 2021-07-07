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Амиран Гамкрелидзе

Эпидситуация ухудшается – главный эпидемиолог Грузии о распространении COVID

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (516)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210707/252243677/Epidsituatsiya-ukhudshaetsya--glavnyy-epidemiolog-Gruzii-o-rasprostranenii-COVID.html

Сдержать темпы инфицирования можно единственным способом – массовой вакцинацией населения, считает Амиран Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается и единственное, чем можно сдержать эпидемию, это массовая вакцинация, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"К сожалению, за последние дни эпидситуация ухудшается. Мы были на плато, и уже неделя, как все показатели инцидентности, то есть показатели новых случаев, показатели положительности идут вверх. Единственным путем сдерживания всего этого является только массовая вакцинация, поэтому еще раз призываю граждан обязательно вакцинироваться", – заявил Гамкрелидзе.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 июля

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 392 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 372 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 356 тысяч, скончались 5 394.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

По последним данным, прививки уже сделали 277 872 человека, из них две полные дозы – 109 825 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (516)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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