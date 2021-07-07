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Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Сторонники ЛГБТ на акции молчания

Как развивались события 5 и 6 июля в Тбилиси: версия МВД Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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МВД Грузии отмечает, что полиция из своих источников получила информацию, что есть серьезная угроза проведению марша НПО "Тбилиси-прайд" в центре столицы, и предложила организации альтернативное место

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. МВД Грузии представило полную версию развития событий 5 и 6 июля в Тбилиси, во время которых пострадали журналисты и полицейские.

Шарль Мишель
© AP Photo / Johanna Geron
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Неправительственная организация "Тбилиси прайд" на прошлой неделе анонсировала проведение в поддержку ЛГБТ сообщества "Марша достоинства" в центре Тбилиси 5 июля. Противники ЛГБТ в день проведения марша собрались на контракцию и, несмотря на отмену марша, вели себя агрессивно, в результате чего пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.

На следующий день в поддержку журналистов у здания парламента собрались жители Тбилиси, представители оппозиционных партий и общественных организаций. Эта акция прошла на фоне контракции противников ЛГБТ, которых удалось сдержать силами полиции.

5 июля – версия МВД

МВД Грузии отмечает, что полиция из своих источников получила информацию, что есть серьезная угроза проведению марша НПО "Тбилиси прайд" в центре столицы, и предложила организации альтернативное место.

"Они (организаторы марша – ред.) заявили, что хотят провести демонстрацию только на проспекте Руставели, и во время нескольких рабочих встреч с представителями МВД они не изменили своей позиции", - отмечает ведомство.

МВД Грузии утверждает, что заранее знало о контракциях различных групп и предупреждало о серьезных рисках для участников марша.

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photo : press-service of George Gakharia
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При этом подчеркивается, что 5 июля с утра на проспекте Руставели и близлежащей территории было мобилизовано 3 200 сотрудников полиции, в том числе и силы специального назначения.  Сотрудники полиции расположились на различных локациях, где собирались противники ЛГБТ.

"Во время акции на проспекте Руставели неожиданно противники марша достоинства стали агрессивными и начали насильственные действия", - отмечает ведомство.

По версии полиции, сначала противники ЛГБТ разобрали палатки у здания парламента, а после отдельные группы стали нападать на журналистов. Затем они отправились к офису движения "Стыдно". Полиция утверждает, что в офис они не ворвались благодаря своевременному реагированию правоохранителей.

При этом ведомство отмечает, что другой группе противников ЛГБТ удалось ворваться в офис "Тбилиси прайда" и разгромить его – повредив вещи и инвентарь.

Ведомство отмечает, что полиции пришлось реагировать на множество угроз в разных точках Тбилиси. Звонки с просьбой о помощи поступали и из офиса Народного защитника, офиса ЕС и неправительственных организаций. Продолжался в это время и поток агрессии в адрес журналистов.

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МВД отмечает, что на данный момент за нападение на журналистов уже задержано семь человек, личности других нападавших устанавливаются

6 июля – версия МВД

Что касается событий на акции и контракции 6 июля, по версии МВД, на месте там находилось три тысячи сотрудников полиции, которые в течение шести часов обеспечивали порядок у здания парламента.

По данным ведомства, в этот день было задержано 100 человек, из которых 68 отпустили под подписку, а остальные ждут решение суда.

Кроме того, МВД Грузии отмечает, что следствие после этого дня начато сразу по нескольким уголовным делам.

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Теги:
МВД Грузии, Тбилиси, ЛГБТ

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