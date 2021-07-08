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Газовая плита

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа 8 и 9 июля

© CC BY 2.0 / Ivan Radic / Close-up of the temperature knobs
Общество
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Без газа также останутся магазины, медицинские центры, здание полиции, Корпорация нефти и газа, торговые центры, аптеки, рынки, школы и детские сады

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Около 8,5 тысяч абонентов останутся без газа в районах Самгори и Варкетили 8 и 9 июля из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газовый счетчик
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным компании, подача газа прекратится с 21:00 8 июля и будет постепенно восстановлена с 10:00 9 июля.

Без газа останутся часть жителей Джавахетской улицы и ее тупиков, часть жителей поселка у аэропорта, жители третьего массива Варкетили, а также часть проживающих у станции метро Варкетили.

Без газа также останутся магазины, медицинские центры, здание полиции, Корпорация нефти и газа, торговые центры, аптеки, рынки, школы и детские сады.

Подробный перечень улиц можно посмотреть на сайте компании.

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