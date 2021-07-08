Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1043

За последние 24 часа от коронавируса скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 841 пациент, а с начала пандемии вылечились 357 090

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 043. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 373 728 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 841 человек, с начала пандемии вылечились 357 090 пациентов. Скончались 5 415.

За сутки сделано 31 229 тестов, в том числе 14 057 на антиген и 17 172 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 3,34%, за последние 14 дней – 3,27%, за последние семь дней – 3,72%.

Прививки сделали 283 631 человек, в том числе за последние сутки – 5 702.

В карантине в данное время находятся 75 человек, в стационарах – 3139, в ковид-гостиницах – 906.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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