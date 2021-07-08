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Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza

COVID-статистика Грузии – смертность вновь высокая

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (519)
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Sputnik Грузия
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К этому времени состояние 672 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжелое, из них 170 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 31 229 тестов на коронавирус: 14 057 – на антиген, 17 172 – ПЦР-теста и выявлено 1 043 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 373 728 случаев инфицирования.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 841 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 357 090 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 20 человек, а с начала пандемии – 5 415.

Из 1 043 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 652, Аджарии – 59, Имерети –61, Квемо Картли – 62, Шида Картли – 38, Гурии – 8, Самегрело - Земо Сванети – 58, Кахети – 60, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 18, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

На данный момент в Грузии 11 198 активных случаев, из них 3 139 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 672 пациентов тяжелое, из них 170 подключены к аппарату искусственного дыхания. 906 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 7 153 инфицированных проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 71 человек, а в самоизоляции – 7 536.

Показатель положительности по данным на 7 июля составляет 3,34%, за две недели – 3,27%, за семь дней – 3,72%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (519)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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