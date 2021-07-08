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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

Грузия получила от ВОЗ и ЕС инвентарь для проведения массовой вакцинации

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (520)
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Грузия в дар от ВОЗ и ЕС получила ноутбуки, холодильные ящики, медицинские холодильники, термометры, что поможет ей более эффективно и без сбоев провести массовую вакцинацию населения

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Специальный инвентарь для массовой вакцинации населения предоставили Грузии Всемирная организация здравоохранения и ЕС.

Как заявила на пресс-конференции в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, использовать новый инвентарь можно будет уже в ближайшее время.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Это 70 ноутбуков для центров массовой вакцинации, 200 холодных ящиков для переноски вакцин и медицинские холодильники. Все это страна получит в ближайшее время. Также в рамках проекта предусмотрен автомобиль", – сказала Габуния.

Среди даров международных организаций есть также термометры.

Габуния поблагодарила центральный офис ВОЗ и делегацию ЕС в Грузии за техническую помощь, а также поддержку как в планировании программы вакцинации, так и в ее осуществлении.

По словам главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе, инвентарь, полученный в дар от ВОЗ и ЕС, позволит еще больше расширить процесс вакцинации.

По словам Гамкрелидзе, в стране созданы все условия для того, чтобы граждане смогли беспрепятственно сделать прививки от коронавируса. Справиться с пандемией поможет только вакцинация, добавил он.

"В этом году мы должны вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы поставить точку в выявлении ежедневных случаев смерти, новых случаев вируса и, в целом, победить пандемию в стране. Поэтому я очень прошу вас быть более активными. Сегодня предложение вакцин намного превышает спрос", – заявил Гамкрелидзе.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В процессе вакцинации включены 160 учреждений.

В Грузии по последним данным вакцинировались 283 631 человек, из них двумя дозами – 111 589 граждан. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (520)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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